شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 12 يناير لمواجهة مصر والكاميرون بتصفيات أفريقيا للناشئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا 12 يناير موعدًا لمباراة المنتخب المصري للناشئات أمام نظيره الكاميروني، وذلك ضمن منافسات تصفيات بطولة أفريقيا للناشئات تحت 17 عامًا.

وتقام المباراة الأولى في مصر، ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل مباراة الإياب في الكاميرون.



ويعمل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة مصطفى منير على إعداد اللاعبات بشكل مكثف، بهدف الوصول إلى مرحلة متقدمة في التصفيات وضمان التأهل إلى البطولة القارية.

يستعد منتخب الناشئات لخوض التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية للسيدات تحت 17 عامًا، بمواجهة مرتقبة أمام الكاميرون في يناير الجاري بلقاء تمهيدي للتصفيات.

ويغادر منتخب مصر للناشئات لكرة القدم إلى الكاميرون يوم 14 يناير لخوض إياب الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم تحت 17 عامًا، والمقرر إقامتها في المغرب.

في نهاية التصفيات ستحجز أربعة منتخبات فقط من أفريقيا أماكنها في كأس العالم بالمغرب، بالإضافة إلى المغرب التي تأهلت تلقائيًا بصفتها الدولة المستضيفة.

ويدخل المنتخب المصري المنافسة بطموحات كبيرة، معتمدًا على جيل واعد من الشابات، ومساندة جماهيرية متزايدة لتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى كأس العالم.