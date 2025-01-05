شكرا لقرائتكم خبر عن "السلة" يختار فتحي والسعيد فى منصب نائب رئيس الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

قرر اتحاد السلة اختيار الثنائي محمد فتحى وطارق سعيد عضوى مجلس الإدارة فى منصب نائب رئيس الاتحاد، وذلك خلال الجلسة الأخيرة التى عقدت بمقر الاتحاد خلال الساعات القليلة الماضية، ومن المقرر أن يكون الثنائي نائبين لرئيس الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن القرارات التى اتخاذها خلال الجلسة

وكان اتحاد كرة السلة كشف عن اللائحة التي استند عليها في إصدار العقوبات التي تم توقيعها على ناديي الأهلي والاتحاد السكندري، عقب مباراة نهائي دوري المرتبط، والذي توج به الفريق الأحمر مؤخرا، ردا على الخطاب المرسل من النادي الأهلي والذي استفسر فيه عن اللائحة التي استند عليها في إصداره هذه العقوبات.

وحسب اللائحة التي حصل عليها ”الخليج 365”، فإن الجزاءات التي توقع على الجماهير نتيجة الخروج عن السلوك الرياضي، والتي تنص المادة 6 منه على إيقاف الجماهير المسيئة عن دخول المباريات لمدة 3 أشهر ولا تزيد على سنة والمادة 7 تنص على إقامة عدد من المباريات بدون جمهور بناء على توصية لجنة المسابقات.