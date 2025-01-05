شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الكردانى مديرا فنيا لمنتخب السلة وعمرو عاصم مدربا للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 12:05 م

قرر اتحاد كرة السلة اختيار محمد الكردانى المدير الفنى السابق لفريق الجزيرة والمنستيرى، والمنتخب السعودى السابق، لتدريب المنتخب الوطنى الفترة المقبلة، وذلك بعد رفض الكندى روى رانا والإسبانى أوجستى بوش تولي المسئولية.

ورفض أوجستى بوش تدريب المنتخب لارتباطه بعقد مع فريق الأهلى، بينما اشترط رانا الحصول على مقابل مالى كبير والحضور قبل ارتباطات المنتخب بأيام قليلة وهو ما تم رفضه.

ومن المقرر أن يعاون الكردانى فى قيادة المنتخب أحمد الجارحى مدرب عام وهو نفس منصبه فى فريق الأهلى.

كما قرر اتحاد السلة تعيين عمرو عاصم مديرا فنيا لمنتخب السيدات.