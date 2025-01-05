شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الترجي فى مواجهة الليلة بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

سيكون عشاق كرة القدم العربية على موعد مع قمة مثيرة بين بيراميدز والترجى التونسى فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الترجى التونسى مكوناً من:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوى

في خط الدفاع: علي جبر- محمود مرعي - طارق علاء - محمد حمدي.

في خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل .

في خط الهجوم: أحمد عاطف قطة - رمضان صبحى - فيستون ماييلي.

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

ويدير مباراة بيراميدز والترجى الحكم الكونغولي، جيسي نكونكو، ويعاونه مواطنه ستيفين موتاسي، الحكم المساعد الأول، ومالوندي تشاني، الحكم المساعد الثاني، وأندريه كولسالا، الحكم الرابع، وهو من إفريقيا الوسطى.

ويراقب اللقاء محمد مؤمن علي، من جيبوتي، بينما يراقب أداء الحكام رشيد سانوسي، من سيراليون، أما المنسق العام فهو محمد جيندور، من الجزائر.