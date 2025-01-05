شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري.. أشرف وشلبي وزيزو فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق الزمالك مع المصري البورسعيدي، في السادسة مساء اليوم الأحد، باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري البورسعيدى مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف – أحمد مصطفى زيزو

يقود المباراة الجزائري لحلو بن إبراهيم حكماً للساحة، ويعاونه كل من، الجزائري حمزة بوزيت والتونسي يوسف جامي مساعدين والجزائري يوسف جموح حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الليبي جمال سالم مراقباً عاماً للمباراة، في حين يراقب الحكام جيروم افونج نزولو من الجابون، والمنسق العام محمد زيزون من المغرب.