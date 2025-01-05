شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يدخل حسابات كولر للمشاركة أساسياً فى تشكيل الأهلى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 11:45 ص

دخل محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق للعودة للتشكيل الأساسى فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري.

وجلس أفشة على مقاعد البدلاء فى مباراة المارد الأحمر الأخيرة أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا، وشارك فى الشوط الثانى بديلا.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سموحة في المباراة المقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل كولر استعادة الأداء الجيد، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى.

فى سياق آخر، يفتقد فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، جهود لاعبه خالد عبد الفتاح فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري المصري بسبب عقوبة الإيقاف.

وغاب خالد عبد الفتاح عن مباراة الأهلى الأخيرة أمام إنبى بالدوري المصري، تنفيذاً لعقوبة الإيقاف لمدة ثلاث مباريات والتي وقعتها ضده لجنة الانضباط باتحاد الكرة لتكون المباراة الأولى، فيما شارك فى مباراة الأهلي الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد، لأن الإيقاف محلي فقط.

وحقق شباب بلوزداد الجزائري فوزا غاليا بهدف دون رد على حساب الأهلي في انطلاقة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

وانتظر بطل الجزائر حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليسجل هدف الانتصار القاتل عن طريق نوفل كاشف.