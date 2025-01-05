شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار بيراميدز والترجى في دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع فريق بيراميدز مع الترجى التونسى في الجولة الرابعة من دور المجموعات في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما شارك الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات، وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

وتخطى بيراميدز أيضا عقبة الجيش الرواندي بعد التعادل في ملعب الأخير بنتيجة 1-1 ثم الفوز بالقاهرة بنتيجة 3-1 في دور الـ32 ، وكان بيراميدز قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى على ساجرادا بخماسية مقابل هدف، ثم تعادل سلبياً مع دجوليبا المالى في ملعب الأخير ثم خسر من الترجى التونسى بهدفين دون رد فى رادس بالجولة الثالثة، أما الترجي ففاز في الجولة الأولى على دجوليبا بنتيجة 4-0، ومن ثم تعادل سلبيا مع ساجرادا في الجولة الثانية ثم فاز على بيراميدز بهدفين دون رد فى رادس بالجولة الثالثة.

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

ويدير مباراة بيراميدز والترجى الحكم الكونغولي، جيسي نكونكو، ويعاونه مواطنه ستيفين موتاسي، الحكم المساعد الأول، ومالوندي تشاني، الحكم المساعد الثاني، وأندريه كولسالا، الحكم الرابع، وهو من إفريقيا الوسطى.

ويراقب اللقاء محمد مؤمن علي، من جيبوتي، بينما يراقب أداء الحكام رشيد سانوسي، من سيراليون، أما المنسق العام فهو محمد جيندور، من الجزائر.