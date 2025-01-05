شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك والمصري فى الكونفدرالية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يحل نادي الزمالك ضيفاً على المصرى البورسعيدى فى السادسة مساء اليوم، الأحد، في مواجهة مثيرة تجمع الفريقين بمنافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

واستهل الزمالك مشوار المجموعات بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بالقاهرة 2-0، ثم التعادل خارج الديار مع إنيمبا النيجيري 2-2 ثم الفوز على المصري البورسعيدى بهدف دون رد، بينما استهل المصري مشوار المجموعات بالفوز على إنيمبا النيجيري 2-0 بالسويس، ثم التعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي 1-1 ثم الخسارة من الزمالك بهدف دون رد.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية

مشوار المصري في الكونفدرالية

ويقود المباراة طاقم تحكيمي بقيادة حكم الساحة الجزائري "لحلو بن براهم "، ومعه مساعد الحكم الأول الجزائري " حمزة بوزيت " ، ومساعد الحكم الثاني التونسي "يوسف الجامي " ، فيما يقوم الجزائري " يوسف قاموح " بمهام الحكم الرابع.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.



وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا بالكونفدرالية، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

وتوج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة، أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.