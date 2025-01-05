شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على عودة أكرم توفيق لتشكيل الأهلى أمام سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة لاعبه أكرم توفيق الظهير الأيمن للتشكيل الأساسي فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري.

وجلس أكرم توفيق على مقاعد البدلاء فى مباراة المارد الأحمر الأخيرة أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا وشارك فى الشوط الثانى بديلا.

واقترب أكرم توفيق لاعب الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء عقب نهاية عقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي، بعدما قام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله إلى نادي الشمال القطري بدءا من الموسم الجديد.

وشهد الموسم الحالي مشاركة أكرم توفيق في 15 مباراة مع الأهلي ما بين مباراة 6 مباريات في دوري أبطال أفريقيا و5 مباريات في الدوري ومباراتين في السوبر المصري ومباراة في كأس السوبر المصري ومثلها في كأس الإنتركونتيننتال للأندية، وصنع هدفا وحيدا ولم يسجل أي أهداف بمعدل لعب 1044 دقيقة.

وكشف مصدر مقرب من أكرم توفيق لاعب الأهلي آخر تطورات ملف رحيله عن القلعة الحمراء، بعد تلقيه عرضا مغريا من نادي الشمال القطري للانضمام إلى صفوفه الصيف المقبل عقب نهاية عقده مع الأهلي، خاصة بعد تأخر ملف تجديد عقده مع مسئولي القلعة الحمراء.

وينتهي عقد أكرم توفيق مع الأهلي الصيف المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادٍ فى الوقت الحالي، باعتباره يقضي آخر ستة أشهر في عقده مع القلعة الحمراء.

وأكد المصدر أن أكرم توفيق أنهى اتفاقه مع الشمال القطري للانضمام إلى صفوفه لمدة 3 مواسم قادمة بدءا من الصيف المقبل، مقابل الحصول على 3 ملايين و700 ألف دولار، بواقع مليون دولار فى الموسم الأول و1.2 مليون دولار في الموسم الثاني و1.5 مليون دولار في الموسم الثالث.

وأوضح المصدر أن أكرم توفيق رفض العرض المقدم من مسئولي النادي الأهلي بتجديد عقده مقابل الحصول على 18 مليون جنيه فى الموسم، وكان يرغب فى الحصول على راتب سنوي بقيمة 30 مليون جنيه، وهو ما رفضته إدارة القلعة الحمراء.

وأشار المصدر إلى أن أكرم توفيق أنهى الاتفاق مع مسئولي الشمال القطري وتوقيع العقد قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد.

وأضاف المصدر أن أكرم توفيق سينضم إلى الشمال القطري بدءا من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سموحة في المباراة المقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

ويواصل عمر كمال عبد الواحد لاعب النادى الأهلى الغياب عن فريقه فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري، بسبب استمرار برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى الركبة.

وغاب عمر كمال عن مباراة الأهلى الأخيرة أمام شباب بلوزداد الجزائري بسبب شكواه من ألم فى الركبة.

وحقق شباب بلوزداد الجزائري فوزا غاليا بهدف دون رد على حساب الأهلي فى انطلاقة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

وانتظر بطل الجزائر حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليسجل هدف الانتصار القاتل عن طريق نوفل كاشف.

وارتفع رصيد شباب بلوزداد لـ6 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، خلف الأهلي المتصدر بـ7 نقاط، بينما يأتي أورلاندو ثالثا (5 نقاط)، ثم استاد أبيدجان (نقطة واحدة).

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد بالدوري المصري خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى.