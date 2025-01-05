شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأجانب تحدد موقف علي معلول من القيد فى الأهلي خلال يناير والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي موقف لاعبي الفريق الأجانب الذين سيرحلون عن النادي خلال يناير الجاري من أجل حسم مصير النجم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق مع القلعة الحمراء سواء بقيده في يناير الجاري أو التراجع عن الفكرة.

وأنهى معلول برنامجه التأهيلي من إصابته الأخيرة بقطع في وتر أكيلس وشارك في التدريبات الجماعية مؤخراً، لكن مشاركته فى المباريات الرسمية مازالت تحتاج عدة أسابيع.

ويترقب الأهلي رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو خلال يناير الجاري بناءً على رغبة الجهاز الفني وإدارة النادي وترحيب اللاعب، حيث يرفض الأهلي تجديد عقد الجناح الجنوب أفريقي بسبب تراجع مستواه وكبر سنه (31 عاماً) وراتبه الكبير (مليون دولار سنوياً).

كما اتفق الأهلي مع المغربي رضا سليم لاعب الفريق على رفع اسمه من القائمة في يناير الجاري بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً بقطع جزئي في غضروف الركبة الخارجي، وستُبعده عن الملاعب قرابة الستة أشهر.

وحال رحيل بيرسي تاو ورفع رضا سليم من قائمة الفريق سيكون من حق الأهلي ضم ثلاثة لاعبين أجانب في يناير الجاري، لأن الفريق يضم حالياً أربعة أجانب فقط (الثلاثي المغربي رضا سليم ويحيى عطية الله وأشرف داري) والجنوب أفريقي بيرسي تاو، بعدما تم قيد وسام أبو علي كلاعب مصري كونه يحمل الجنسية الفلسطينية فى حين تمنح لائحة اتحاد الكرة المصري الحق كل نادٍ قيد 5 أجانب.

إدارة الأهلي ترغب فى قيد علي معلول خلال يناير الجاري، حتى لو كان يحتاج عدة أسابيع للعودة للمشاركة فى المباريات، حيث إنه مازال قادراً على قيادة الجبهة اليسرى للفريق مع يحيى عطية الله وله دور قيادي داخل الملعب، كما أنه أحد اللاعبين المُخلصين بالفريق ويؤدي بحماس وإصرار.

ورغم تحفّظ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على قيد معلول في يناير الجاري إلا أن الإدارة ترغب في قيد النجم التونسي، وإن كان ذلك سيتوقف على مصير بيرسي تاو وموقف الصفقات الأجنبية التي يرغب الأهلي في حسمها خلال يناير الجاري.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بصفقتين أجنبيتين على أقل تقدير بعدما كشفت مباريات الفريق الماضية تراجع مستوى بعض اللاعبين وحاجته إلى تدعيمات قوية بصفقات محلية وأجنبية.