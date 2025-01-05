شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاءات اليوم.. 10 أندية حجزت مقاعدها فى دور الـ16 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجزت 10 أندية مقاعدها في دور الـ16 لكأس مصر، فيما تبقت 6 مقاعد يتنافس عليها 12 فريقا، سيتم حسم ثلاثة منها في مواجهات اليوم.

وتأهلت فرق سموحة والإسماعيلي والبنك الأهلي وزد إف سي والجونة وفاركو وإنبي وطلائع الجيش والمقاولون العرب وسيراميكا في الدور ثمن النهائي.

وتُستكمل مباريات دور 32 اليوم الأحد بمواجهة غزل المحلة مع سبورتنج ومودرن سبورت مع الشمس ويلعب الاتحاد السكندري مع تيم اف سي.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره سبورتنج، في مواجهة مثيرة تجمع الفريقين، يبحث خلالها كل فريق عن تأشيرة التأهل لدور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

فيما يستضيف مودرن سبورت، في الثانية والنصف مساءً، فريق الشمس، في اللقاء الذي يقام باستاد القاهرة الدولي، حيث يبحث مودرن سبورت عن تعديل المسار بعد النتائج المخيبة في مسابقة الدوري.

وفي الخامسة والنصف مساءً، يستضيف الاتحاد السكندري نظيره تيم إف سي، أحد أندية دوري القسم الثاني ب، باستاد الإسكندرية.