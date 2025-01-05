شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف مصير مارسيل كولر فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن مصير السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى فى الأهلى خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن مسئولى القلعة الحمراء لديهم ثقة فى المدير الفنى، ولا يوجد أى كلام بشأنه مطلقا.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إنه خلال المرحلة المقبلة سيتم مناقشة كولر من قبل المسئولين فى الأهلى عن أسباب خطة اللعب، وتغيير مراكز اللاعبين فقط.

ويعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، لمناقشته في أكثر من ملف يخص فريق الكرة، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة وآخرها الهزيمة من شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في الوصول إلى حلول بشأن تراجع النتائج، والعودة لسلسلة الانتصارات المحلية والقارية، والمنافسة على لقب الدوري ولقب دوري أبطال أفريقيا.

كما يناقش الأهلي مع كولر ملف الصفقات التي يحتاجها لتدعيم صفوف الفريق، بعدما أظهرت الفترة الأخيرة حاجة الفريق لأكثر من صفقة خاصة في الخط الأمامي، خاصة مع تراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين وتعرض البعض منهم للإصابة.