شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتحدى الغيابات فى مواجهة الزمالك بالكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

فى السادسة مساء اليوم، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يحل نادي الزمالك ضيفاً على المصري، في مواجهة مثيرة تجمع الفريقين بمنافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث كل فريق عن حسم الثلاث نقاط، وكانت مباراة الجولة الثالثة التي جمعت الفريقين انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

ويحتل نادي الزمالك المركز الأول في ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، حصدها الفريق الأبيض بعد الفوز في الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين نظيفين، ثم تعادل مع أنيمبا النيجيري بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوز على المصري بهدف نظيف، بينما يحتل المصري المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط خلف بلاك بولز صاخب المركز الثاني برصيد 4 نقاط أيضاً، واستهل المصري مشواره في دور المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري بهدفين نظيفين ثم تعادل مع بلاك بولز بهدف لمثله، قبل أن يخسر من الزمالك بهدف نظيف.

ويقود المباراة طاقم تحكيمي بقيادة حكم الساحة الجزائري "لحلو بن براهم"، ومعه مساعد الحكم الأول الجزائري "حمزة بوزيت"، ومساعد الحكم الثاني التونسي "يوسف الجامي " ، فيما يقوم الجزائري "يوسف قاموح" بمهام الحكم الرابع.

يدخل فريق الزمالك بمعناويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى فى أخر مواجهات الفريق بمسابقة الدورى قبل لقاء المصرى، حيث ظهر الفارس الأبيض بمستوى جيد ونجح في تحقيق الفوز بثنائية، ويعمل كريستيان جروس المدير الفني على استغلال الروح المعناوية العالية لدى اللاعبين لتحفيزهم والعمل على تحقيق الفوز على المصرى واقتناص ثلاث نقاط غالية في مشوار بطولة الكونفدرالية لحسم التأهل.

الزمالك يواجه المصرى وسط بعض الغيابات منها غيابات منذ فترة مثل المغربى محمود بنتايج، وناصر ماهر، وأحمد حمدى، ومحمد السيد، ومصطفى الزنارى، وإصابة طارئة قبل اللقاء لنجم الفريق أحمد مصطفى زيزو الذى تعرض لنزلة برد شديدة وارتفاع في درجات الحرارة، مما يجعل موقفه من المباراة غير واضح.

ومن المقرر أن يدفع كريستيان جروس بالقوة الضاربة في مواجهة المصرى البورسعيدى، حيث سيعمل الخواجة السويسرى على حسم اللقاء من الدقائق الأولى عن طريق زيادة القوة الهجومية للفارس الأبيض.

على الجانب الآخر، يدخل المصري مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الثلاث نقاط للحفاظ على فرصة التأهل، ورصدت إدارة النادي البورسعيدي مكافآت مادية لتحفيز اللاعبين لاستعادة الانتصارات بالبطولة الأفريقية، كما عكف الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر على مراجعة المباريات السابقة للزمالك وآخرها مواجهة الاتحاد السكندري لاستكشاف الفريق الأبيض في شكله الجديد تحت قيادة السويسري كريستيان جروس، وحذر علي ماهر لاعبيه من الهفوات الدفاعية خاصة وأن الزمالك يمتلك العديد من أصحاب المهارات الفردية القادرين على إحداث الفارق في أي لحظة.

كما شدد علي ماهر على ضرورة استغلال الفرص وعدم تكرار إهدار الأهداف الذي حدث في المباريات الأخيرة للفريق، مطالباً بعدم التسرع في إنهاء الهجمات والالتزام بالتعليمات الفنية وعدم الاحتفاظ بالكرة لفترة طويلة، مطالباً لاعبيه بمصالحة الجماهير في مواجهة الفريق الأبيض وحصد الثلاث نقاط للمنافسة على قمة المجموعة.

ويفتقد المصري لجهود ثلاثة من أهم لاعبيه في مواجهة الزمالك، وهم، ميدو جابر والذي كان قد تعرض لإصابة بشرخ في مشط القدم خلال مشاركته أمام بلاك بولز بالجولة الثانية، وكذلك باهر المحمدي مدافع الفريق والذي تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بالإضافة إلى عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب الفريق، والذي يغيب للإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الزمالك الأخيرة.