شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف سبب غياب تقنية الفيديو عن دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير سبب غياب تقنية الفيديو فى مباريات دور الـ32 بكأس مصر 2024 - 2025 فى المباريات التى لعبت حتى الآن. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير"، عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إنه تواصل مع مسئولى لجنة الحكام الذين أكدوا أن سبب إقامة 4 مباريات فى اليوم الواحد هو سبب عدم اللعب بتقنية الفار، فى ظل تحقيق العدالة، مشددين إلى أنه لم يصح لعب مباراتين بالفار والباقى بدون فى نفس اليوم.

وطالب شوبير إمكانية لعب مباريات كأس مصر على عدد أكبر من الأيام من أجل تطبيق تقنية الفيديو.

وتقام اليوم، الأحد، 3 مواجهات مثيرة فى دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، حيث يستضيف غزل المحلة نظيره سبورتنج باستاد غزل المحلة، بينما يحل الشمس ضيفاً على مودرن سبورت باستاد القاهرة الدولي، وأخيراً يلتقي الاتحاد السكندري مع تيم إف سي.