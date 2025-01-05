شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على رحيل مارسيل كولر بعد نهاية كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادي الأهلي على رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق عقب نهاية الموسم الجاري، وتحديداً بعد انتهاء بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها الصيف المقبل بأمريكا.

وقال مصدر في الأهلي، إن رؤية إدارة النادي، سواء لجنة التخطيط للكرة أو رئيس النادي أو المدير الرياضي، تجاه مارسيل كولر تغيّرت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، ولم يعد هناك اقتناع تام بما يقدمه المدرب السويسري، خاصة في ظل الأخطاء الكثيرة التي وقع فيها المدير الفني في إدارته للمباريات الماضية وآخرها مباراة شباب بلوزداد بالجزائر في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف في الوقت بدل الضائع.

وشدد المصدر على أن كولر لم يعد يُدير المباريات بشكل جيد، وتسبب في خسارة الأهلي أكثر من مباراة، بل وأكثر من بطولة بسبب التشكيل الخاطئ، والإصرار على إجراء تغييرات متأخرة في المباريات، كما أنه صاحب رؤية مترددة فى تقييم اللاعبين، ففي بعض الأحيان يطلب من النادي الاستغناء عن بعض اللاعبين ثم يُفاجئ الجميع بالاعتماد على هؤلاء اللاعبين وهو ما حدث في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي حينما طلب الاستغناء عن الثلاثي، رضا سليم وخالد عبد الفتاح وطاهر محمد طاهر ثم دفع بهم في المباريات وتراجع عن فكرة رحيلهم.

وواصل المصدر، كولر أيضاً طلب ضم لاعبين ثم تراجع عن إتمام التعاقد معهم في اللحظات الأخيرة وهو ما حدث في أكثر صفقة الصيف الماضي أبرزها ، المالي فيلي تراوري مهاجم مازيمبي الكونغولي فقد حصل الأهلي على موافقة اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء ورحّب كولر بالصفقة قبل أن يتراجع المدرب السويسري لتفشل محاولات ضم اللاعب.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي مُطالبة بتدعيم الفريق بصفقات قوية وهذا سيحدث خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، لكن أخطاء المدير الفني زادت بشكل واضح خلال الفترة الماضية لذا تتجه النية إلى الاستغناء عن خدماته بنهاية كاس العالم للأندية (صيف 2025) وعدم إستمراره لنهاية عقده في صيف 2026 ، وأوضح المدرب أن إقالة كولر قبل نهاية الموسم الجاري واردة لكن حال زيادة الأوضاع سوءاً في نتائج فريق الكرة.