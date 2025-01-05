شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى وأسوان ينهيان عقوبة إيقاف القيد.. وفيفا يرفعهما من قائمة الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى ناديا الإسماعيلى وأسوان عقوبة منعهما من قيد اللاعبين من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ليتم رفعهما من قائمة الأندية المحظورة من القيد فى مصر.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قائمة الأندية المحظورة فى مصر وخلت من ناديى الإسماعيلى وأسوان، بينما تضمنت فاركو ومصر المقاصة والشرقية للدخان ونجوم المستقبل.



الأندية المحظورة فى مصر

وفى سياق مختلف، قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة احتساب نتيجة مباراة مودرن سبورت والإسماعيلى التي أُقيمت في الجولة السابعة من دوري Nile موسم 2024-2025 بفوز الإسماعيلي بنتيجة 3-0.

أثناء اعتماد تقرير المباراة، تبين قيام نادي مودرن سبورت بإشراك عدد 6 لاعبين أجانب في المباراة، مما يعد مخالفًا لمنشور تعليمات القيد وانتقالات اللاعبين للموسم 2024-2025 في المادة (5/4) والتي تنص على: "لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد خمسة لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول". وحيث إن المسؤولية تقع على مدير الفريق أو إداري الفريق وفقًا للمادة (3/10) من لائحة المسابقة.

كما أن المادة (3/8) من لائحة المسابقة قد نصت على: "في حال مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانونيًا، يعتبر النادي الذي يلعب له اللاعب خاسرًا للمباراة بنتيجة (0-3)". وعليه فإن مشاركة اللاعب السادس في المباراة مشاركة غير قانونية وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه.

وعليه، ووفقًا للمادة (3/8) من لائحة المسابقة، فقد تقرر اعتماد نتيجة المباراة (0-3) لصالح نادي الإسماعيلي.