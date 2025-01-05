شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسعى لتصحيح المسار الأفريقى أمام الترجى الليلة بالدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة مباراة بيراميدز والترجي التونسى في السادسة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات،وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

وتخطى بيراميدز أيضا عقبة الجيش الرواندي بعد التعادل في ملعب الأخير بنتيجة 1-1 ثم الفوز بالقاهرة بنتيجة 3-1 في دور الـ32 ، وكان بيراميدز قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى على ساجرادا بخماسية مقابل هدف، ثم تعادل سلبياً مع دجوليبا المالى في ملعب الأخير ثم خسر من الترجى التونسى بهدفين دون رد فى رادس بالجولة الثالثة، أما الترجي ففاز في الجولة الأولى على دجوليبا بنتيجة 4-0، ومن ثم تعادل سلبيا مع ساجرادا في الجولة الثانية ثم فاز على بيراميدز بهدفين دون رد فى رادس بالجولة الثالثة.

ويدير مباراة الليلة الحكم الكونغولي، جيسي نكونكو، ويعاونه مواطنه ستيفين موتاسي، الحكم المساعد الأول، ومالوندي تشاني، الحكم المساعد الثاني، وأندريه كولسالا، الحكم الرابع، وهو من إفريقيا الوسطى.

ويراقب اللقاء محمد مؤمن علي، من جيبوتي، بينما يراقب أداء الحكام رشيد سانوسي، من سيراليون، أما المنسق العام فهو محمد جيندور، من الجزائر.

ويحتل الترجي صدارة ترتيب مجموعته، برصيد 7 نقاط، وخلفه بيراميدز برصيد 4 نقاط، ثم ساجرادا الأنجولي بنقطتين، وأخيرا دجوليبا المالي بنقطتين أيضا.

ومن جانبه، شدد كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز على لاعبي فريقه ضرورة تحقيق الفوز في مباراة الليلة للحفاظ على فرص الفريق السماوى في التأهل لنصف نهائي البطولة القارية.

وركز يورتشيتش على تنبيه لاعبيه من أهمية سرعة تنفيذ الهجمات المرتدة لاستغلال المساحات التي تظهر من وقت إلى آخر في دفاعات الترجي عند اندفاعه للهجوم بوصفها أهم الأسلحة التهديفية بالنسبة له.

ويستعيد بيراميدز في مباراة الليلة جهود نجمه إبراهيم عادل بعد انتهاء الإيقاف بسبب الاعتراض على قرار الجهاز الفني في مباراة فاركو ، فيما يغيب رمضان صبحى عن المباراة بسبب الإصابة في العضلة الضامة وكذلك أحمد سامى بسبب إصابة السمانة بالإضافة لأسامة جلال بسبب شد الخلفية وكذلك مهند لاشين ودونجا بسبب إصابة الركبة.

في المقابل ، طالب الروماني لورينتيو ريجيكامب المدير الفني للترجى التونسى لاعبيه بتكرار الفوز على بيراميدز لحسم بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويطمح نادي "الدم والذهب" مع ريجيكامب لتحسين نتائجه والحفاظ على لقب الدوري المحلي، وأيضًا تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه، علمًا أنه سيشارك صيف العام الجاري في مونديال الأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.