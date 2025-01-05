شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يبحث عن التأهل لدور الـ16 بكأس مصر أمام تيم إف سي والان مع تفاصيل الخبر

في الخامسة والنصف مساءً، يستضيف الاتحاد السكندري نظيره تيم إف سي، أحد أندية دوري القسم الثاني ب، في المباراة التي تقام باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

وكان الاتحاد السكندري تعرض للهزيمة في المباراة الأخيرة بالدوري أمام الزمالك بثنائية نظيفة، ويبحث زعيم الثغر عن استعادة الانتصارات ومصالحة جماهيره في كأس مصر.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، فاز الفريق السكندري في مباراتين وخسر مثلهما، وتعادل في 3 لقاءات، وسجل لاعبو الاتحاد 3 أهداف واستقبلت شباكهم 4.

بينما على الجانب الآخر، تأهل فريق تيم إف سي إلى دور الـ 32 عقب الفوز على الداخلية بنتيجة 3-2، حيث يطلع الفريق إلى مواصلة المفاجآت في كأس مصر خلال مواجهة زعيم الثغر.