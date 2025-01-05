شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات مثيرة فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم، الأحد، 3 مواجهات مثيرة فى دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، حيث يستضيف غزل المحلة نظيره سبورتنج باستاد غزل المحلة، بينما يحل الشمس ضيفاً على مودرن سبورت باستاد القاهرة الدولي، وأخيراً يلتقي الاتحاد السكندري مع تيم إف سي.

موعد مباراة غزل المحلة وسبورتنج

في الثانية والنصف مساء اليوم، الأحد، يستضيف فريق غزل المحلة نظيره سبورتنج، في مواجهة مثيرة تجمع الفريقين، يبحث خلالها كل فريق عن تأشيرة التأهل لدور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

ويدخل غزل المحلة مباراة اليوم، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، بمعنويات منخفضة، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق فى الجولة الماضية بالدوري، بهدف نظيف أمام البنك الأهلي.

موعد مباراة مودرن سبورت والشمس

يستضيف مودرن سبورت، في الثانية والنصف مساءً، فريق الشمس، في اللقاء الذي يقام باستاد القاهرة الدولي، حيث يبحث مودرن سبورت عن تعديل المسار بعد النتائج المخيبة في مسابقة الدوري.

وكان مودرن سبورت خسر المباراة الماضية أمام الإسماعيلي بثلاثية نظيفة اعتبارياً، وذلك بعد مخالفة مودرن سبورت للوائح بإشراك 6 لاعبين أجانب في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة السابعة من الدوري.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وتيم اف سي

في الخامسة والنصف مساءً، يستضيف الاتحاد السكندري نظيره تيم إف سي، أحد أندية دوري القسم الثاني ب، باستاد الإسكندرية.

وكان الاتحاد السكندري تعرض للهزيمة في المباراة الأخيرة بالدوري أمام الزمالك بثنائية نظيفة، ويبحث زعيم الثغر عن استعادة الانتصارات ومصالحة جماهيره في كأس مصر.

