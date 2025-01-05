شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة المصرى على ملعب فندق الإقامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مرانه الختامى على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية، قبل مواجهة المصري البورسعيدى، في السادسة مساء أمس السبت على استاد برج العرب في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء خوض الزمالك تدريباته على ملعب فندق الإقامة، بدلاً من خوض التدريب على ملعب برج العرب، بسبب إقامة مباراة سموحة ومنتخب السويس فى دور الـ32 بمسابقة كأس مصر على ملعب برج العرب، فى نفس توقيت تدريب الفارس الأبيض، ليضطر الزمالك لخوض تدريبه على ملعب فندق الإقامة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس على تخفيف الحمل البدني للاعبين، خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل لقاء المصري المرتقب.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية خفيفة تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال تضمنت تدريبات تأهيلية، بجانب فقرة بالكرة.

وبعد ذلك أدى لاعبو الزمالك تدريبات فنية تحت إشراف كريستيان جروس المدير الفني وأمير عزمي المدرب العام لتطبيق بعض الجوانب الخططية، قبل خوض تقسيمة فنية مصغرة في نهاية المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال المران ومنح اللاعبين تعليمات فنية باستمرار لتنفيذ المطلوب استعداداً للقاء المرتقب أمام المصري.



الجهاز الفنى للزمالك



المثلوثى



جروس



حسام عبد المجيد



زيزو



سيف الجزيرى



شلبي والونش والسعيد



شيخ بوزيان



عبد الله السعيد



فريق الزمالك