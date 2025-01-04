شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهداف مباراة سيراميكا ولافيينا فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

تأهل فريق سيراميكا إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على لافيينا بتقدم الأول بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

سجل عبد الله مجدي هدف التقدم لفريق سيراميكا في الدقيقة 31 من عمر المباراة، بعد استلام تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء وسددها لترتطم بيد حارس لافيينا وتتهادى في الشباك، ويستمر تقدم سيراميكا بهدف حتى نهاية الشوط الأول.

وعزز أحمد بلحاج تقدم سيراميكا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 49 بعد استلام تمريرة أرضية من عبد الله مجدي من الجبهة اليمنى وسددها أرضية على يسار مرمى لافيينا.

وأضاف أيمن موكا الهدف الثالث لسيراميكا في الدقيقة 84 من عمر المباراة، ونجح سيراميكا في خطف بطاقة الصعود إلى دور الـ16 بعد الفوز بثلاثية نظيفة.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - أحمد عابدين -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: چاستيس آرثر - عمرو قلاوة - أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: چون ايبوكا - مروان عثمان.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - رجب نبيل - محمد توني - حسين حسني - حسين السيد - أحمد القندوسي - نور علاء - إسلام عيسى - فخري لاكاي.