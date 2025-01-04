شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تستجيب لعلاج المشجع الأهلاوى أمح بعد مداخلة الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

استجابت وزارة الصحة لمناشدة أسرة المشجع الأهلاوي "أمح الدولى" لعلاجه ومتابعة حالته الصحية، بعد مداخلة شقيقته لمناشدة الوزارة عبر تليفزيون الخليج 365 لتوضيح الأزمة الصحية الأخيرة التى تعرض لها فى العمود الفقرى.

وتواصل مسئولو وزارة الصحة مع أسرة أمح الدولى بعد الوصول لهما عن طريق الخليج 365، وتم تحديد موعد مع طبيب بأحد المستشفيات غدا لعرضه على مختص وتحديد خطة العلاج.

كشفت شقيقة المشجع الأهلاوى أمح الدولى تفاصيل حالته الصحية بعدما ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن تعرضه لـ شلل مؤقت بسبب أزمة فى العمود الفقرى.

وقالت شقيقة أمح، فى مداخلة هاتفية لـ الخليج 365، أن شقيقها تعرض لـ سقوط مما تسبب فى زحزحة الفقرات وضرورة إعطائه مسكنات.

وأشارت شقيقة المشجع أمح إلى أنه خضع إلى أشعة رنين، وعلاج طبيعى، إلا أنه لم يتحسن فى ظل مطالبة طبيبه بعرضه على مختص مخ وأعصاب فى ظل آلام الفقرات.