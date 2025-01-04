شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنباء قيده فى قائمة الأهلى.. على معلول: "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم" والان مع تفاصيل الخبر

حرص علي معلول لاعب الأهلي على نشر "ستوري" عبر حسابه على إنستجرام، بعد الأنباء التي ترددت عن قرب قيده في قائمة الفريق الأحمر بالموسم الجديد.

ونشر معلول آية قرآنية بدون توضيح الموقف مفادها: "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".





اقترب مسئولو النادي الأهلي من قيد التونسي علي معلول في قائمة الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، بعدما تم رفع اسمه في بداية الموسم الحالي؛ بسبب استمرار معاناته من الإصابة بقطع في وتر أكيلس منذ الموسم الماضي.

وحدثت انفراجة داخل الأهلي بشأن قيد علي معلول، في ظل تمسك مسئولي الأهلي بقيد اللاعب التونسي، خاصة مع الاستقرار على رفع اسم رضا سليم من القائمة وتبقي مكانين شاغرين في القائمة، بخلاف قرب رحيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

ويرغب الأهلي في ضم ثنائي أجنبي في يناير الجاري ويتفاوض مع عدة لاعبين، في الوقت ذاته سيتبقى مكان في قائمة الأجانب سيستغله في قيد معلول، خاصة أنه من اللاعبين أصحاب التاريخ الكبير مع الأهلي وقدم تضحيات كبيرة للقميص الأحمر.