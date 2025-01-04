شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب الدراجات يضم 9 لاعبين للمعسكر الأخير للمشاركة فى سباق الشارقة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول للدراجات بقيادة أحمد مجدي اختيار 9 لاعبين للانضمام للمعسكر الأخير للمنتخب الوطنى، تمهيداً للسفر إلى دولة الإمارات للمشاركة في سباق الشارقة الدولي المحدد موعده خلال الفترة من 25 وحتي 30 يناير الجاري .

وتضم القائمة الأولية لفراعنة الدراجات الثلاثى المحترف بالإمارات وهم: حسن محمد عمرو ومحمد فرج عايش وأحمد السنفاوي، بالإضافة إلى أصحاب المراكز 6 الأوائل الذين شاركوا في سباق الطريق الذي أقيم أمس الجمعة بمدينة السادس من أكتوبر وهم: علي السيد وزياد محمد علي وأحمد سعيد صلاح وأحمد عربان السيد وعبد الرحمن شوقي محمد وعبد الرحمن أحمد فهيم.

من جانبه أكد هاني سعيد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، أن القائمة النهائية للفراعنة ستتكون من 6 لاعبين، وسيتم الإعلان عنها قبل السفر إلى الإمارات باسبوع.

وأضاف سعيد، خلال تصريحاته الإعلامية اليوم السبت، إن سباقات الطريق التى أقيمت بالأمس وأشرف عليها شهدت منافسات قوية، وأظهرت عناصر سيكون لها دور إيجابي وفعال مع المنتخبات الوطنية في جميع الأعمار السنية.

وأشاد هاني سعيد بالروح العالية والتعاون بين أعضاء مجلس الإدارة برئاسة أيمن علي حسن، مؤكداً أن المجلس نجح في تنظيم البطولة العربية لمضمار الدراجات عقب أيام من انتهاء الانتخابات وتولي المجلس الجديد المسؤلية، مشيراً إلى أن الجميع رفع شعار عودة الريادة المصرية الدراجات على الصعيد القارئ والعالمي.