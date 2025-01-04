شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى نجيب يدعم قائمة الاتحاد السكندرى أمام تيم إف سى فى كأس مصر غدا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قائمة فريقه التي ستخوض مباراة تيم إف سي غدا الأحد ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وشهدت قائمة الاتحاد تواجد الصفقة الجديدة شكري نجيب والذي تم التعاقد معه ليكون أولى صفقات زعيم الثغر في الميركاتو الشتوي قادما من فاركو، قبل أن يستعير يوسف أسامة نبيه من بيراميدز، ولكن لم يتواجد في قائمة مباراة الغد.

وضمت قائمة الاتحاد كلا من: صبحي سليمان، ناصر ناصر، أحمد دعدور، فيلب ناسيمنتو، مروان داود، عمر الوحش، كريم الديب، عبد الغني محمد، محمد المغربي، محمد فارس، محمود متولي، إسلام سمير، محمود شبانة، عمرو جمعة، مصطفى إبراهيم، إیمانویل، أحمد أیمن، بنجامين بواتينج، أحمد الشيمي، أدهم علاء، مورو ساليفو، شكري نجيب.