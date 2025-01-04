شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على راتب أكرم توفيق بعد تفضيل الشمال القطرى عن البقاء فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أنهى أكرم توفيق لاعب الأهلي اتفاقه على الانضمام إلى نادي الشمال القطري بدءا من الموسم المقبل، عقب نهاية عقده مع القلعة الحمراء في بعد نهاية الموسم الحالي.

ويحصل أكرم توفيق على عقد بقيمة 3.7 مليون دولار لمدة ثلاثة مواسم قادمة، أي ما يعادل 185 مليون جنيه مصري في ثلاثة مواسم، وهو ما دفعه لتفضيل العرض القطري عن البقاء في القلعة الحمراء بدءا من الموسم المقبل، وخوض تجربة جديدة في الدوري القطري، أسوة بما حدث مع أكثر من لاعب في الأهلي مثل حمدي فتحي وأحمد عبد القادر.

وكشف مصدر مقرب من أكرم توفيق لاعب الأهلي آخر تطورات ملف رحيله عن القلعة الحمراء، بعد تلقيه عرضا مغريا من نادي الشمال القطري للانضمام إلى صفوفه الصيف المقبل عقب نهاية عقده مع الأهلي، خاصة بعد تأخر ملف تجديد عقده مع مسئولي القلعة الحمراء.

وينتهي عقد أكرم توفيق مع الأهلي الصيف المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادٍ فى الوقت الحالي، باعتباره يقضي آخر ستة أشهر في عقده مع القلعة الحمراء.

وأكد المصدر أن أكرم توفيق أنهى اتفاقه مع الشمال القطري للانضمام إلى صفوفه لمدة 3 مواسم قادمة بدءا من الصيف المقبل، مقابل الحصول على 3 ملايين و700 ألف دولار، بواقع مليون دولار فى الموسم الأول و1.2 مليون دولار في الموسم الثاني و1.5 مليون دولار في الموسم الثالث.

وأوضح المصدر أن أكرم توفيق رفض العرض المقدم من مسئولي النادي الأهلي بتجديد عقده مقابل الحصول على 18 مليون جنيه فى الموسم، وكان يرغب فى الحصول على راتب سنوي بقيمة 30 مليون جنيه، وهو ما رفضته إدارة القلعة الحمراء.

وأشار المصدر إلى أن أكرم توفيق أنهى الاتفاق مع مسئولي الشمال القطري وتوقيع العقد قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد.

وأضاف المصدر أن أكرم توفيق سينضم إلى الشمال القطري بدءا من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي.