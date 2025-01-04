شكرا لقرائتكم خبر عن الشيبى يغيب عن مواجهة الترجى للإصابة وظهور أول لـ إيجولا بعد قيده أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن غياب الدولي المغربي محمد الشيبي عن مباراة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.

ويحل الترجي التونسي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

أوضح المنيري أن الشيبي تعرض للإصابة في مباراة الجونة الأخيرة بالدوري وبعد الفحص الطبي والأشعة جاءت النتيجة إصابته بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، ويغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين.

ويتواصل غياب المدافع أحمد سامي الذي يؤدي آخر مراحل برنامجه التأهيلي قبل العودة، وكذلك يواصل مهند لاشين برنامجه ونفس الأمر لمحمود دونجا الذي يعاني من إصابة في الركبة.

وشهدت قائمة بيراميدز للقاء الترجي، وجود النيجيري صديق إيجولا لأول مرة بعد قيده في القائمة الأفريقية.

وضمت القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: مروان حمدي - فيستون ماييلي - دودو الجباس - يوسف أوباما

وكان بيراميدز قد تعرض للخسارة من الترجى فى تونس بنتيجة 2 - 0، ليحتل الترجي صدارة ترتيب مجموعته، برصيد 7 نقاط، وخلفه بيراميدز برصيد 4 نقاط، ثم ساجرادا الأنجولي بنقطتين، وأخيرا دجوليبا المالي بنقطتين أيضا.