تعرف على موعد مباراتى بيراميدز والمصرى فى دور الـ32 بكأس مصر بعد التأجيل

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القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مباراتى بيراميدز مع المنصورة، والمصرى مع وادى دجلة فى دور الـ32 بكأس مصر، بعد تأجيلهما بسبب اشتراك بيراميدز والمصرى فى البطولات الأفريقية.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراتي بيراميدز والمنصورة، والمصري ووادي دجلة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، واللتين كان من المقرر لهما يوم 8 يناير الجاري، وقررت إقامة المباراتين يوم 4 فبراير المقبل، على أن تنطلق مباراة المصري ودجلة الساعة 2:30 عصرًا بينما تنطلق مباراة بيراميدز والمنصورة الساعة 5:30 مساء.

جاء التأجيل بسبب ظروف الطيران وارتباط فريقي بيراميدز والمصري بمواجهات في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية خارج الديار.

من ناحية أخرى، عصفت الغيابات بهجوم النادي المصري قبل مباراة الفريق البورسعيدي المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر لها السادسة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب فى الكونفدرالية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويفتقد المصري لجهود ثلاثة من أهم لاعبيه في مواجهة الزمالك، وهم ميدو جابر والذي تعرض للإصابة بشرخ في مشط القدم خلال مشاركته أمام بلاك بولز بالجولة الثانية، وكذلك باهر المحمدى مدافع الفريق والذي تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بالإضافة إلى عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب الفريق، والذي يغيب للإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الزمالك الأخيرة.