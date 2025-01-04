شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل ورمضان وحمدى بقائمة بيراميدز لمواجهة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا، ويحل الترجي التونسي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: مروان حمدي - فيستون ماييلي - دودو الجباس - يوسف أوباما

وكان بيراميدز قد تعرض للخسارة من الترجى فى تونس بنتيجة 2 - 0، ليحتل الترجي صدارة ترتيب مجموعته، برصيد 7 نقاط، وخلفه بيراميدز برصيد 4 نقاط، ثم ساجرادا الأنجولي بنقطتين، وأخيرا دجوليبا المالي بنقطتين أيضا.