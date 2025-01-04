شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخاطب أُحد السعودى لقطع إعارة كونراد ميشالاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولو نادى الزمالك، مع نظرائهم فى نادى أحد السعودى، لإخطارهم برغبتهم فى قطع إعارة البولندى كونراد ميشالاك، بعدما انضم لصفوف الفارس الأبيض على سبيل الإعارة فى الانتقالات الصيفية الماضية.

ويرغب الزمالك فى عدم استكمال إستعارة كونراد ميشالاك من أحد السعودى، بعدما أخطرهم السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الكروى الأول بعدم احتياجه للاعب فى المرحلة المقبلة.

وينتظر الزمالك الحصول على رد من نادى أحد السعودى لتحديد موقف اللاعب من الاستمرار أو قطع الإعارة فى الميركاتو الشتوى الحالى، حتى يتمكن الزمالك من التعاقد مع لاعب أجنبى بديل.

ويحل فريق الزمالك ضيفاً على نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء غد الأحد باستاد برج العرب في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.