شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى الأبطال بعد فوز أورلاندو على استاد أبيدجان والان مع تفاصيل الخبر

تراجع فريق الأهلي إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب فوز منافسه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على استاد أبيدجان الإيفواري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بالجولة الرابعة بدور المجموعات الإفريقي.

ووصلت بعثة فريق الكرة بالأهلي مطار القاهرة قادمة من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

وحقق شباب بلوزداد الجزائري فوزاً غالياً بهدف دون رد على حساب الأهلي في انطلاقة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

وانتظر بطل الجزائر حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليسجل هدف الانتصار القاتل عن طريق نوفل كاشف.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- أورلاندو (جنوب أفريقيا) - 8 نقاط.

2- الأهلي (مصر) - 7 نقاط.

3- شباب بلوزداد (الجزائر) - 6 نقاط.

4- استاد أبيدجان (كوت ديفوار) - نقطة واحدة.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في مرحلة المجموعات بالفوز على استاد أبيدجان الإيفواري 4-2 قبل التعادل السلبي مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ثم الانتصار الكبير على شباب بلوزداد 6-2 في الدور الأول.

في المقابل، تعثّر شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية على ملعبه أمام أورلاندو بيراتس وخسر 1-2، قبل الفوز خارج الديار على استاد أبيدجان 1-0 ثم الخسارة من الأهلي 2-6.

ويحمل الأهلي لقب آخر نسختين من البطولة، عندما تُوج بهما على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي تواليا، وهو صاحب الرقم القياسي بـ12 لقبا.

يواجه فريق الأهلى نظيره سموحة في المباراة المقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى إستعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى.