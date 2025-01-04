شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط أكرم توفيق لتجديد عقده مع الأهلى قبل التوقيع للشمال القطرى والان مع تفاصيل الخبر

اقتربت علاقة أكرم توفيق لاعب الأهلي مع ناديه من فصلها الأخير، بعد قيام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله إلى نادي الشمال القطري بدءا من الموسم المقبل، عقب نهاية عقده مع القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مع أكرم توفيق لتجديد عقده والتوقيع على عقد جديد، ولكن اللاعب حدد شروطه لتجديد عقده مع الأهلي وطلب الحصول على 30 مليون جنيه سنويا، وهو ما رفضته إدارة القلعة الحمراء، وحددت مبلغ بقيمة 18 مليون جنيه سنويا لتجديد عقد اللاعب، وهو ما رفضه وطلب مبلغ 30 مليون جنيه ومن الممكن تخفيضه إلى 25 مليون جنيه، وهو ما لم ترضخ له إدارة الأهلي.

وكشف مصدر مقرب من أكرم توفيق لاعب الأهلي آخر تطورات ملف رحيله عن القلعة الحمراء، بعد تلقيه عرضا مغريا من نادي الشمال القطري للانضمام إلى صفوفه الصيف المقبل عقب نهاية عقده مع الأهلي، خاصة بعد تأخر ملف تجديد عقده مع مسئولي القلعة الحمراء.

وينتهي عقد أكرم توفيق مع الأهلي الصيف المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادٍ فى الوقت الحالي، باعتباره يقضي آخر ستة أشهر في عقده مع القلعة الحمراء.

وأكد المصدر أن أكرم توفيق أنهى اتفاقه مع الشمال القطري للانضمام إلى صفوفه لمدة 3 مواسم قادمة بدءا من الصيف المقبل، مقابل الحصول على 3 ملايين و700 ألف دولار، بواقع مليون دولار فى الموسم الأول و1.2 مليون دولار في الموسم الثاني و1.5 مليون دولار في الموسم الثالث.

وأوضح المصدر أن أكرم توفيق رفض العرض المقدم من مسئولي النادي الأهلي بتجديد عقده مقابل الحصول على 18 مليون جنيه فى الموسم، وكان يرغب فى الحصول على راتب سنوي بقيمة 30 مليون جنيه، وهو ما رفضته إدارة القلعة الحمراء.

وأشار المصدر إلى أن أكرم توفيق أنهى الاتفاق مع مسئولي الشمال القطري وتوقيع العقد قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد.

وأضاف المصدر أن أكرم توفيق سينضم إلى الشمال القطري بدءا من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي.