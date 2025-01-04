شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى على سبورتنج فى سادس جولات دورى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 25-24 على صعيد الجولة السادسة بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 بواقع 4 مواجهات.

بينما تقام الجولة السابعة السبت المقبل، بلقاءات بين كلا من: الأهلى مع الزهور وسموحة مع سبورتنج والشمس مع الجزيرة والطيران مع الزمالك.

ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.

كما شهدت الجولة الأولى فوز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 45-9 فى إطار أولى جولات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2 الجمعة.