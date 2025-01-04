شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى على سبورتنج فى سادس جولات دورى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 04 يناير 2025 08:16 م
فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 25-24 على صعيد الجولة السادسة بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 بواقع 4 مواجهات.
بينما تقام الجولة السابعة السبت المقبل، بلقاءات بين كلا من: الأهلى مع الزهور وسموحة مع سبورتنج والشمس مع الجزيرة والطيران مع الزمالك.
ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.
كما شهدت الجولة الأولى فوز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 45-9 فى إطار أولى جولات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2 الجمعة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز