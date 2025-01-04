شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتخطى منتخب السويس بهدف نظيف ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سموحة على منتخب السويس بهدف نظيف فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت باستاد برج العرب، ضمن منافسات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر، ليصعد الفريق السكندرى إلى دور الـ16.

أحرز هدف فريق سموحة محمد سالم فى الدقيقة الأولى من عمر الوقت البدل الضائع للشوط الأول.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من قِبَل لاعبى فريق سموحة وإهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف، واستمر التفوق فى الشوط الثانى لينتهى اللقاء بفوز الأزرق السكندرى 1-0.

وخاض فريق سموحة بقيادة أحمد سامى المباراة بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أشرف.

خط الدفاع: مصطفى ميدو، محمد ربيعة، محمد زيكا، أشرف مجدي.

خط الوسط: محمد كناريا، دوكو دودو، إسلام جابر، أبو بكر ليادي.

الهجوم: صامويل أمادي، ومحمد سالم.