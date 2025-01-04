شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الحالة الصحية لمشجع الأهلى أمح الدولى وعرضه على طبيب مخ وأعصاب والان مع تفاصيل الخبر

تعرض المشجع الأهلاوى أمح الدولى لسقوط تسبب فى زحزحة الفقرات وضرورة إعطائه مسكنات، وذلك من أجل عودة حالته الصحية للاستقرار.

ويخضع المشجع الأهلاوى أمح لفحوصات طبية دقيقة مع الطبيب المختص لمتابعة حالته الصحية،خاصة أن الإصابة التي تعرض لها قوية.

من جانبها قالت شقيقة أمح فى مداخلة هاتفية لـ"الخليج 365"، إن شقيقها تعرض لسقوط ما تسبب فى زحزحة الفقرات وضرورة إعطائه مسكنات.

وأشارت شقيقة المشجع أمح إلى أنه خضع لأشعة رنين، وعلاج طبيعى، إلا أنه لم يتحسن، فى ظل مطالبة طبيبه بعرضه على مختص مخ وأعصاب فى ظل آلام الفقرات.