رالي دكار: كينتيرو يحرز المرحلة الأولى والمرشحون يتربصون

الرياص - اسماء السيد - بيشة : أحرز الأميركي سيث كينتيرو المرحلة الأولى لفئة السيارات في رالي دكار الصحراوي السبت في السعودية، بعد ساعتين من إعلان المنظمين فوز الفرنسي غيرلان شيشري، فيما فضل المرشحون لنيل اللقب التمهل للحصول على مركز انطلاق جيد قبل المرحلة الثانية الماراثونية على مدى 48 ساعة "كرونو" في بيشة.

وبعد إعلان فوز شيشري (46 عاما) بزمن 4 ساعات و35 دقيقة و53 ثانية على مسافة 413 كلم في المرحلة الخاصة حول بيشة (جنوب غرب)، قال المنظمون إن كينيترو (تويوتا) "توقف عند الكيلومتر الـ330 لمساعدة (الإسبانية) لايا سانس. استعاد 95 ثانية ما يجعله متفوقا على شيشري ويفوز بالمرحلة".

وهكذا يكون فريق ميني قد أخفق في تحقيق أول فوز بمرحلة في رالي دكار منذ 2021.

وحل حامل اللقب الإسباني كارلوس ساينس (فورد) الذي أصبح أكبر سائق يتوج العام الماضي بعمر الحادية والستين، سابعا، فيما اكتفى القطري ناصر العطية، المتوج خمس مرات، بالمركز العشرين وزميله في فريق داسيا الفرنسي سيباستيان لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات، في المركز 24. كما حل السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف) في المركز 21، بفارق 11 دقيقة عن الصدارة.

قال لوب "كانت مرحلة من دون مشكلات بالنسبة لنا، لم نخاطر بأي شكل".

تابع "لم يكن الهدف تسجيل أسرع زمن، لذا قررنا التوقف لدقائق قليلة في النهاية لخسارة بعض الوقت وتفادي الانطلاق في الصدارة غدا. الجميع طبق اللعبة عينها".

بدوره، قال العطية "لم تكن المرحلة سهلة، لكننا تعاملنا معها بروية وتجنبنا الأخطاء. تعرضنا في الكيلومترات الأخيرة لانثقاب وتوقفنا مدة 15 دقيقة تقريبا للتأكد من تأمين مركز انطلاقة متأخر في الترتيب غدا".

تابع "السوبرمان" القطري "لقد ضحينا بالكثير من الوقت، لكن كان من المهم فعل ذلك. إذا تمكنت من البدء في المركز الخمسين، فسيكون ذلك مثاليا. خاطرنا في العام الماضي وتعلمنا الدروس، ويجب أن نكون أذكياء هذه المرة".

ويخوض السائقون الأحد مرحلة ماراثونية اعتمدت بدءا من العام الماضي، على مدى 48 ساعة في الصحراء السعودية على مسافة ألف كيلومتر، حيث يضطر المشاركون للمبيت على الرمال من دون تلقي أية مساعدة خارجية.

وينظر إلى افتتاح المرحلة بأنه عامل سلبي للسائقين والدراجين.

وما صعب من مهمة السنة الحالية، اعتماد مسارين مختلفين لكل من السيارات والدراجات النارية، ما يعني أن سائقي السيارات لن يكون بمقدورهم اللحاق بمسار الدراجات.

وفي فئة الدراجات، تصدر الأسترالي دانيال ساندرز البالغ 30 عاما (كيه تي أم)، على بعد دقيقتين من حامل اللقب الأميركي ريكي برابيك (هوندا) والبوتسواني روس برانش (هيرو).

قال ساندرز الذي أحرز ايضا المرحلة التمهيدية الجمعة "لم تكن هناك رياح في الصباح، لذلك كان من الصعب جدا القيام ببعض التجاوزات. وبعد ذلك، بمجرد تجاوزي إدغار كانيت عند حوالي الكيلومتر 70، اختفى الغبار واضطررت إلى اللحاق بروس ورجال هوندا في المقدمة".

تابع المتوج برالي المغرب "ارتكبت بعض الأخطاء الملاحية بحلول الوقت الذي وصلنا فيه إلى محطة التزود بالوقود، لكنني حاولت تصحيحها بأسرع ما يمكن وركزت فقط على كتيّب الطريق".

وتستضيف السعودية الرالي للعام السادس تواليا، حتى 17 الجاري على مسافة 8 آلاف كيلومتر.

وصحيح أن النسخة السابعة والأربعين يطلق عليها رالي دكار، لكن المرة الأخيرة استضافت العاصمة السنغالية هذا الرالي كانت في 2007، قبل أن تبتعد المنافسات عن القارة الإفريقية لأسباب أمنية. انتقل الرالي إلى أميركا الجنوبية قبل أن تحتضنه السعودية منذ 2020.

الترتيب العام لفئة السيارات

1 الأميركي سيث كينتيرو (تويوتا) 4:35:08 ساعات

2 الفرنسي غيرلان شيشري (ميني) بفارق 45 ثانية

3 الجنوب إفريقي سوود فارياوا (تويوتا) بفارق 1:48 دقيقة

4 التشيكي مارتن بروكوب (أورلين جيبوكار) بفارق 1:49 د

5 الإسبانية كريستينا غوتييريس (داسيا) بفارق 2:13 د

الترتيب العام لفئة الدراجات النارية

1 الأسترالي دانيال ساندرز (كيه تي أم) 4:58:18 ساعات

2 الأميركي ريكي برابيك (هوندا) بفارق 2:22 دقيقتين

3 البوتسواني روس برانش (هيرو) بفارق 2:38 د

4 الأميركي سكايلر هاوز (هوندا) بفارق 4:59 د