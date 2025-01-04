شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل بند الأجانب الـ5 على مائدة اتحاد الكرة والرابطة بعد واقعة الإسماعيلى ومودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس إدارة المسابقات باتحاد الكرة جدياً، بالتنسيق مع رابطة الأندية ، تعديل بعض البنود الخاصة بلائحة ونظام البطولات، وعلى رأسها تعديل بند مشاركة الخمسة أجانب فى المباراة، على أن يتم وضع بند واضح وصريح وهو تواجد الخمسة لاعبين فى قائمة المباراة أم تواجد أى عدد من اللاعبين فى القائمة على أن يشارك 5 فقط فى المباراة.



يأتي ذلك بعد الأزمة الأخيرة واحتساب نتيجة مباراة الإسماعيلى ومودرن سبورت لصالح الدراويش بسبب مخالفة لوائح المسابقة التى تنص على عدم مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب فى المباراة الواحدة بالدورى الممتاز، بينما شهدت مباراة الاتحاد السكندرى دفع نادي مودرن بأربعة لاعبين أجانب فقط خلال المباراة، ولكنهم يطالبون باحتساب النقاط لصالحهم بداعي وجود 6 لاعبين فى قائمة مودرن.



وتنص لائحة مسابقة الدورى الممتاز على قيد 5 لاعبين أجانب ضمن صفوف الفريق الأول، و3 لاعبين ضمن الفئات السنية، على أن يشارك 5 لاعبين أجانب فقط فى المباراة الواحدة في دوري القسم الأول.



وقررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة احتساب نتيجة مباراة مودرن سبورت والإسماعيلي التي أُقيمت في الجولة السابعة من دوري Nile موسم 2024-2025 بفوز الإسماعيلي بنتيجة 3-0.

وأثناء اعتماد تقرير المباراة، تبين قيام نادي مودرن سبورت بإشراك عدد 6 لاعبين أجانب في المباراة، مما يعد مخالفًا لمنشور تعليمات القيد وانتقالات اللاعبين للموسم 2024-2025 في المادة (5/4) والتي تنص على: "لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد خمسة لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول". وحيث أن المسؤولية تقع على مدير الفريق وإداري الفريق وفقًا للمادة (3/10) من لائحة المسابقة.



كما أن المادة (3/8) من لائحة المسابقة قد نصت على: "في حال مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانونيًا، يعتبر النادي الذي يلعب له اللاعب خاسرًا للمباراة بنتيجة (0-3)". وعليه فإن مشاركة اللاعب السادس في المباراة مشاركة غير قانونية وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه.



وعليه، ووفقًا للمادة (3/8) من لائحة المسابقة، فقد تقرر اعتماد نتيجة المباراة (0-3) لصالح نادي الإسماعيلي.