شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك على الشمس 28 - 26 فى سادس جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك على الشمس بنتيجة 28-26 فى الجولة السادسة بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 بواقع 4 مواجهات.

بينما تقام الجولة السابعة السبت المقبل، بلقاءات بين كل من، الأهلى مع الزهور، وسموحة مع سبورتنج، والشمس مع الجزيرة، والطيران مع الزمالك.

ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.

كما شهدت الجولة الأولى فوز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 45-9 فى إطار أولى جولات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2 الجمعة.