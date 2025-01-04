شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الأهلي بعد الهزيمة أمام شباب بلوزداد وقبل انتهاء انتقالات يناير؟ والان مع تفاصيل الخبر

حركت الهزيمة التي تعرض لها الأهلي من شباب بلوزداد الجزائري المياه الراكدة داخل قلعة الجزيرة، بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق الأحمر الفترة الأخيرة منذ بداية الموسم الحالي.

إدارة الأهلي بدأت التحرك سريعاً من أجل تصحيح المسار وعودة الأمور إلى نصابها داخل فريق الكرة، وستبحث عن إيجاد حلول لعلاج تراجع النتائج، وحالة عدم الرضا على المستويات التي يقدمها الفريق الفترة الأخيرة، من أجل العودة للمنافسة بقوة على كل الألقاب التي ينافس عليها في الموسم الحالي.

ويعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر لمناقشته في أكثر من ملف يخص فريق الكرة، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة وآخرها الهزيمة من شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في الوصول إلى حلول بشأن تراجع النتائج، والعودة لسلسة الانتصارات المحلية والقارية، والمنافسة على لقب الدوري ولقب دوري أبطال أفريقيا.

كما يناقش الأهلي مع كولر ملف الصفقات التي يحتاجها لتدعيم صفوف الفريق بعدما أظهرت الفترة الأخيرة حاجة الفريق لأكثر من صفقة خاصة في الخط الأمامي، لاسيما مع تراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين وتعرض البعض منهم للإصابة.

وتعكف إدارة الأهلي على إبرام أكثر من صفقة فى أسرع وقت من أجل تدعيم الفريق الذي يعاني من عجز، خاصة في خط الهجوم، فى ظل تراجع عدد من اللاعبين وأبرزهم الأجانب، بخلاف إصابة البعض الآخر مثل طاهر محمد طاهر ورضا سليم.

وتحاول إدارة الأهلي توفير كل احتياجات الجهاز الفني، من أجل حل أزمة العجز في بعض مراكز الفريق، على أن يتم تقييم الوضع داخل الفريق بشكل كبير في الفترة القادمة.