شكرا لقرائتكم خبر عن تمارا عبد الصبور تحصد المركز الأول ببطولة كأس مصر لجمباز الأيروبيك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حصدت تمارا محمد عبد الصبور المركز الأول في بطولة كأس مصر لجمباز الأيروبيك مرحلة تحت 8 سنوات المقامة بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

ونالت البطلة تمارا إشادة من لجنة التحكيم نظرا لمستواها المميز خلال المنافسات ، كما نالت استحسان الحضور أيضا.

وكشفت اللاعبة انها تدرس فى الصف الثانى الابتدائي وبدأت ممارسة اللعبة منذ 4 سنوات، نظرا لحبها للعبة،بسبب والدتها التى شجعتها على ممارسة الجمباز.

ووجهت تمارا رسالة إلى اللاعبات من الأطفال حيث شجعتهن على لعب الجمباز، قائلة،:" الجمباز لعبة جميلة فى البداية هتحسوا انها صعبة لكن فيما بعد هتلاقوها سهلة".



لاعبات الجمباز



اللاعبة تمارا



تمارا أثناء أداء جمباز الأيروبيك



تمارا أثناء لعب الجمباز



تمارا عبد الصبور



تمارا لاعبة الجمباز



تمارا محمد عبد الصبور