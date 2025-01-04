شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم على منتخب السويس فى الشوط الأول 1-0 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق سموحة على منتخب السويس بهدف دون رد فى الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا باستاد برج العرب، ضمن دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر.

وأحرز هدف فريق سموحة سالم محمد سالم فى الدقيقة الأولى من عمر الوقت البدل الضائع للشوط الأول.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من قبل لاعبى فريق سموحة وإهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف.

وخاض فريق سموحة بقيادة أحمد سامى المباراة بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أشرف.

خط الدفاع: مصطفى ميدو، محمد ربيعة، محمد زيكا، أشرف مجدي.

خط الوسط: محمد كناريا، دوكو دودو، إسلام جابر، أبو بكر ليادي.

الهجوم: صامويل أمادي، ومحمد سالم.