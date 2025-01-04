شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: لاعبو بيراميدز تعاهدوا على الفوز أمام الترجى التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الشناوي ، حارس مرمى بيراميدز، أن مواجهة الترجي التونسي صعبة، ولكن بيراميدز جاهز تماماً لخوض اللقاء، ولا بديل عن الفوز من أجل الاقتراب خطوة نحو بلوغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الترجي التونسي ضيفا على بيراميدز في السادسة مساء غد الأحد باستاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وقال الشناوي، في المؤتمر الصحفي، إن اللاعبين تحدثوا مع بعضهم حول ضرورة الفوز في مواجهة الغد وحصد الثلاث نقاط، وتعويض الخسارة فى رادس، لإثبات أن بيراميدز فريق كبير لن يخسر أي نقاط على أرضه، ومن الضروري التركيز بكل قوة في هذه المواجهة القوية أمام فريق صاحب خبرات كبيرة في البطولات القارية.

وأوضح الشناوي أن لقاء رادس يختلف تماما عن مواجهة الدفاع الجوي، خاصة في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين عن رحلتي مالي وتونس، ولكن الظروف حاليا أفضل وعاد أغلب اللاعبين لحالتهم البدنية، وهو على ثقة بأن كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني سيختار المجموعة المناسبة، وهو على ثقة بأن أي لاعب سيشارك سيثبت نفسه ويقدم أقصى ما لديه للفوز.