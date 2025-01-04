شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على لافيينا بهدف في الشوط الأول بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا ضد لافيينا بتقدم الأول بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

سجل عبد الله مجدي هدف التقدم لفريق سيراميكا في الدقيقة 31 من عمر المباراة، بعد استلام تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء وسددها لترتطم بيد حارس لافيينا وتتهادى في الشباك، ويستمر تقدم سيراميكا بهدف حتى نهاية الشوط الأول.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - أحمد عابدين -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: چاستيس آرثر - عمرو قلاوة - أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: چون ايبوكا - مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - رجب نبيل - محمد توني - حسين حسني - حسين السيد - احمد القندوسي - نور علاء - إسلام عيسى - فخري لاكاي.