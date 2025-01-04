شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: المصرى فريق منظم وقوى ونمتلك دوافع تحقيق الفوز والان مع تفاصيل الخبر

أكد عمر جابر ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، أهمية مباراة المصري البورسعيدى المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وقال جابر، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، "نواجه فريقا قويا وصعبا، وهذه المواجهة الثالثة بين الزمالك والمصري في وقت قليل".

وأضاف عمر جابر، "المنافس فريق منظم وقوى، والزمالك يهدف لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، ولاعبو الأبيض هدفهم تحقيق كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق".

وتابع، "نخوض مباريات كثيرة فى وقت قصير للغاية، واللاعبون يعلمون أن الدوري استثنائي في الموسم الحالي، وكل لاعب يبذل قصارى جهده من أجل المشاركة والجميع جاهز تحسباً للمشاركة".

وأضاف عمر جابر، "الدوافع موجودة لدى اللاعبين في لقاء الغد، ونحن نمثل فريق كبير لديه جماهير كثيرة سواء في مصر أو خارجه، والجماهير تساند الزمالك بشدة سواء داخل مصر أو في الخارج".

واختتم قائلاً، "الفريق مر بظروف صعبة ولكن جميع اللاعبين رغبتهم هي تحقيق الفوز باستمرار والمنافسة على كافة الألقاب".

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها غداً الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.