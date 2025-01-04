شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتأهل لدور الـ 8 بدورى سوبر السلة بعد الفوز على دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، لدور الـ8 لبطولة دوري السوبر، وذلك بعد فوزه على ألعاب دمنهور بنتيجة 78 - 59، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على الصالة المغطاة ببرج العرب، ضمن منافسات الإياب للدور التمهيدي لبطولة الدوري.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

24 - 16

44 - 27

56 - 48

78 - 59

جدير بالذكر أن "سلة الزمالك" انتصر على ألعاب دمنهور بنتيجة 89 - 62، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الذهاب للدور التمهيدي لبطولة الدوري.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب لدور الـ8 الترتيبي خلال الفترة من 10 إلى 31 يناير الجاري، فيما تقام مواجهات الإياب خلال الفترة من 4 مارس المقبل إلى 24 من الشهر ذاته.