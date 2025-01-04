شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يضم يوسف أسامة نبيه لاعب بيراميدز لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري ، برئاسة محمد مصيلحى، إجراءات التعاقد مع يوسف أسامة نبيه لاعب نادي بيراميدز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويُجيد أسامة نبيه اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيسر، وهو من العناصر المميزة المنتظر أن تقدم الإضافة لزعيم الثغر الفترة القادمة.

وقدم يوسف نبيه مستوى متميزا خلال فترة تواجده مع نادى الزمالك قبل انتقاله لنادي بيراميدز، وجاء التعاقد عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع نادي بيراميدز بعد ترشيح و موافقة لجنة الكرة والمدير الفني للفريق بابا فاسيليو وإمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى.

