رياح التغيير تبقي مانشستر يونايتد عالقا في أزمته

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة) : تفاءل جمهور مانشستر يونايتد مطلع 2024 بفجر جديد، لكن رياح التغيير مع قدوم المالك السير جيم راتكليف لم تهب حتى الآن في ملعب أولد ترافورد وبقي "الشياطين الحمر" عالقين في أزمتهم.

بعد 12 شهرا، يحل يونايتد على غريمه التاريخي ليفربول الأحد، وهو يخشى إذلالا جديدا بعد أربع خسارات متتالية، دفعت المدرب الجديد البرتغالي روبن أموريم إلى الإقرار بأن صاحب المركز الرابع عشر في معركة من أجل البقاء في دوري الأضواء.

تسلط وكالة فرانس برس على الأخطاء داخل وخارج الملعب منذ شراء الملياردير البريطاني حصة أقلية بقيمة 1.6 مليار دولار وإشرافه على عمليات كرة القدم.

"متوسط" وتفكير مشوش

استمتع يونايتد بيوم مشمس واحد في ملعب ويمبلي الشهير العام الماضي، عندما فاز على جاره اللدود سيتي في نهائي مسابقة الكأس في أيار/مايو.

مع ذلك، كان نجاحا مكلفا، إذ نجم عنه تمديد عقد المدرب السابق الهولندي إريك تن هاغ ومنحه فرصة ثانية.

حل يونايتد ثامنا في الدوري، وهو أسوأ مراكزه في العصر الحديث للبريميرليغ، وكان الهولندي قريبا من الإقالة قبل تغلبه على رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

بدلا من ذلك، تنفس تن هاغ الصعداء حتى تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن قرر النادي إبقاءه في منصبه.

بعد فوزه في ثلاث مباريات فقط من أصل تسع مطلع الدوري، حاول يونايتد الحد من الخسائر فدفع البند الجزائي البالغ 10 ملايين يورو (10.3 ملايين دولار) في عقد أموريم مع سبورتينغ البرتغالي، مطلقا مرحلة التغيير الفنية.

لكن الصدمة الإيجابية لم تحصل، ففاز المدرب الشاب مرتين فقط من أصل ثماني مباريات في الدوري، ليقبع فريقه في المركز الرابع عشر مطلع السنة الجديدة، بفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط.

اشتكى البرتغالي من قلة الوقت في ملاعب التمارين لتسويق رسمه الفني 3 4 3، وهي عملية كانت ستكون أسهل لو استُقدم مطلع الموسم بدلا من تن هاغ.

أكثر من ذلك، تبدو خطته المفضلة غير متناسبة مع أفراد يونايتد الحاليين.

أبعد المدرب الجديد نجمي الهجوم ماركوس راشفورد والأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، بعد أن شكك بالتزامهما.

قال راتكليف الشهر الماضي "أصبح مانشستر يونايتد متوسطا. هناك تغيير كبير مقبل لبلوغ أندية النخبة. ولقد حدث بالفعل تغيير كبير".

ابن الثانية والسبعين الذي صنع ثروته كمؤسس لشركة البيتروكيماويات العملاقة إينيوس، نفذ تعديلات جذرية في الهيكل الإداري للنادي.

"قرارات غير شعبية"

استُقطب عمر برادة من مانشستر سيتي كرئيس تنفيذي، وعُيّن جايسون ويلكوكس مدير تقنيا، ودان أشورث مديرا رياضيا بعد مواجهة طويلة مع نيوكاسل يونايتد بشأن التعويضات.

رغم ذلك، لم يصمد أشورث في منصبه سوى خمسة أشهر، بعد ارتفاع منسوب التوتر مع راتكليف للمردود الضعيف من تعاقدات بلغت 200 مليون جنيه إسترليني (248 مليون دولار)، وجذبت أمثال المدافع الفرنسي ليني يورو، لاعب الوسط الأوروغوياني مانويل أوغارتي، المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، الظهير المغربي نصير مزراوي والمهاجم الهولندي يوشوا زيركسي.

لقي قدوم راتكليف ترحيبا كبيرا، بسبب نفور أنصار النادي من عائلة غلايزر الأميركية التي لا تزال تحظى بحصة الأكثرية في النادي.

مع ذلك، فإن قلة الإنفاق من راتكليف، جعلته بسرعة شخصية غير محبوبة.

كانت هناك احتجاجات قبل استضافة إيفرتون الشهر الماضي، حول قرار رفع سعر التذاكر إلى 66 جنيها (82 دولارا) للمباراة الواحدة، دون أي مراعاة للأطفال أو المتقاعدين.

علقت لجنة مشجعي يونايتد على ارتفاع الأسعار "خلق ذلك صدعا كبيرا مع القاعدة الجماهيرية، ويجب على النادي التحرك بسرعة لإصلاح الضرر".

أدى برنامج مالي إلى تقليص نحو 250 وظيفة، فيما جُرّد المدرب الأسطوري السير الاسكتلندي أليكس فيرغوسون من منصبه كسفير للنادي.

أفادت شبكة سكاي نيوز أخيرا، أن تمويل مؤسسة النادي يُخفَّض أيضا، فيما أشارت صحيفة ذي صن إلى أن الرابطة التي تعنى بمساعدة اللاعبين السابقين تواجه تخفيضات.

قال راتكليف "علينا اتخاذ بعض القرارات الصعبة وغير الشعبية. إذا كنت ستخجل من القرارات الصعبة فلن يتغيّر الكثير".