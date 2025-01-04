مرموش في مانشستر سيتي.. شائعة مصرية تهز البورصة العالمية!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: في عصر يتحالف فيه "الفوتوشوب" مع "الذكاء الاصطناعي" برعاية "المهنية الصحفية والإعلامية الغائبة"، ويتم الترويج لكل ذلك عبر حسابات السوشيال ميديا التي لا تعترف سوى بالإثارة والتفاعل والشير واللايك، لن تكون مفاجأة إذا شاهدت النجم المصري عمر مرموش بقميض مان سيتي، بل ويجلس مع بيب غوارديولا، والعنوان "تم الاتفاق على كل التفاصيل ومرموش في صفوف السيتي".

حدث هذا السيناريو حرفياً عبر الكثير من حسابات ومنصات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعد انتشار الخبر في وسائل الاعلام المصرية، وحسابات السوشيال ميديا العربية، وكان مصدره الأساسي "الصن" اللندنية، في حين أن الحقيقة ليست كذلك بالمرة، ولم يوقع مرموش حتى الآن لأي فريق، وهو مستمر مع فريقه الألماني اينتراخت فرانكفورت.

بدورها علقت الصحافة الألمانية على الأنباء التي ربطت انتقال النجم المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي الإنكليزي، وكانت تقارير مصرية قد أشارت إلى اقتراب انتقال مرموش، لاعب إنتراخت فرانكفورت الألماني، إلى صفوف مانشستر سيتي، بل أكدت خلال الساعات الماضية أن التوقيع قد تم فعلياً.

لكن "سكاي سبورت الألمانية"، وقبلها "بيلد" الألمانية أكدت السبت، أنه لا حقيقة لتلك الأنباء.

صحفي ألماني موثوق: لم يحدث

وقال الصحفي الألماني فلوريان بلاتنبرغ المختص بأخبار الانتقالات: "أفهم أنه لا توجد حاليا مفاوضات بين إينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي بشأن انتقال عمر مرموش، على الرغم من التقارير التي أشارت لذلك".

وأضاف: "لم يتلق إينتراخت أي عرض لمرموش حتى الآن. كما لم يتلق النادي أي معلومات من مرموش حتى الآن تشير إلى رغبته في الانتقال خلال الأيام المقبلة".

النجم المصري: أعيش اللحظة واحترام فرانكفورت

كما نفى مرموش هذه الأنباء، وقال عبر صحيفة "بيلد" الألمانية أنه يعيش اللحظة ويستمتع بها مع فريقه الألماني، ولا يفكر في الخطوة المقبلة، بل يحترم فرانكفورت وجماهيره.

ويعد رد مرموش غاية في الاحترافية، حيث لا يجب على أي لاعب الحديث عن الانتقال لأي فريق آخر قبل انهاء التوقيعات، احتراماً لفريقه الحالي، وعلى الرغم من كل ذلك، هناك تأكيدات أن أندية برشلونة، ومان سيتي، وآرسنال، وليفربول، ترغب جميعها في ضم مرموش.

مرموش يواصل رحلة التألق

وتألق مرموش بشكل لافت في الدوري الألماني هذا الموسم، وسجل 13 هدفا في مرحلة الذهاب، مما جعله ثانيا في قائمة الهدافين خلف هاري كين.

كما تصدر مرموش قائمة التمريرات الحاسمة بالدوري الألماني، حتى الآن، برصيد 7 تمريرات حاسمة، وساهمت أهداف مرموش في وضع فرانكفورت بالمركز الثالث بالدوري، وهو المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.