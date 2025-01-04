شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر: أثق في لاعبي المصري لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري ثقته في لاعبي الفريق البورسعيدي للخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين غداً، الأحد، بمنافسات الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية.

وقال علي ماهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، "ندرك تمامًا مدى أهمية مباراة الغد، ولدي كل الثقة في لاعبي المصري وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف مدرب المصري، "جماهير المصري تعطينا دافعية كبيرة من أجل تحقيق الفوز، اللاعبون على أعلى درجة من التركيز، اعتدنا تمامًا على أجواء المباريات الصعبة، وترجمة الفرص إلى أهداف يحتاج لمزيد من التركيز لدى اللاعبين".

من ناحية أخرى، عصفت الغيابات بهجوم النادي المصري قبل مباراة الفريق البورسعيدي المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر لها السادسة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب فى الكونفدرالية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويفتقد المصري لجهود ثلاثة من أهم لاعبيه في مواجهة الزمالك، وهم ميدو جابر والذي تعرض للإصابة بشرخ في مشط القدم خلال مشاركته أمام بلاك بولز بالجولة الثانية، وكذلك باهر المحمدى مدافع الفريق والذي تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بالإضافة إلى عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب الفريق، والذي يغيب للإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الزمالك الأخيرة.