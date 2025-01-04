شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطمئن على جاهزية رمضان صبحى قبل مواجهة الترجى التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز على جاهزية رمضان صبحى، قبل مواجهة الترجي التونسى، فى السادسة مساء غدٍ الأحد باستاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

رمضان صبحى غاب عن مواجهات بيراميدز الماضية بسبب معانة اللاعب من إصابة في العضلة الضامة، وخضع للتأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى.

وعاد رمضان صبحى للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه ليطمئن الجهاز الفنى لبيراميدز على جاهزية اللاعب قبل لقاء الترجى التونسى.

كما يقترب بيراميدز من استعادة خدمات مصطفى فتحى الذى غاب عن مواجهتى فاركو والجونة، حيث كانت آخر مباراة شارك فيها اللاعب أمام الإسماعيلى بالدورى، وغاب بعدها عن فريقه بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية.

وعانا مصطفى فتحى من إصابة فى العضلة الخلفية، ومن المنتظر أن يجرى اللاعب اختبار طبى على هامش مران اليوم، الجمعة، لتحديد موقفه النهائى من المباراة أمام الترجي، خاصة وإنها مباراة مهمة ويرغب الفريق السماوى فى استعادة كل عناصره لتحقيق الفوز.

وكان بيراميدز تعرض للخسارة من الترجى فى تونس بنتيجة 2 - 0، ليحتل الترجي صدارة ترتيب مجموعته، برصيد 7 نقاط، وخلفه بيراميدز برصيد 4 نقاط، ثم ساجرادا الأنجولي بنقطتين، وأخيرا دجوليبا المالي بنقطتين أيضا.